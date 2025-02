LaPresse / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Romy oraz Hansi Flick

Matias Soule na radarze FC Barcelony

FC Barcelona aktywnie pracowała na rynku podczas zimowego okienka transferowego. Finalnie jednak Hansi Flick nie otrzymał żadnego nowego gracza. Duma Katalonii ma ogromne ambicje, przez co latem możemy spodziewać się interesujących wzmocnień. Obecny lider La Ligi przede wszystkim rozważa wzmocnienie ofensywy.

Jak wynika z informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, FC Barcelona może dokonać transferu prosto z Serie A. W kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się Matias Soule, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy. Argentyńczyk trafił pod obserwację Blaugrany, bowiem przemawia do nich technika, a także wizja gry. 21-latek bowiem jest piłkarzem niezwykle wszechstronnym.

FC Barcelona jeśli zdecyduje się na transfer Matiasa Soule, to z pewnością będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela. Argentyńczyk trafiał do AS Romy rok temu za kwotę ponad 25 milionów euro. Dziś Włosi zapewne zażyczą sobie zdecydowanie wyższej kwoty za 21-latka, bowiem jego umowa z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

Matias Soule jednak w obecnym sezonie nie prezentuje się na miarę oczekiwań. Argentyński zawodnik dotychczas rozegrał 23 spotkania w barwach AS Romy. W tym czasie udało mu się tylko dwukrotnie wpisać na listę strzelców.