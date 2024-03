Bryan Zaragoza nie potrafi przebić się do składu Bayernu Monachium. Zdaniem katalońskiego Sportu ten fakt może wykorzystać FC Barcelona, która stale monitoruje jego sytuację w Bawarii.

IMAGO / Markus Fischer Na zdjęciu: Bryan Zaragoza

Barcelona reaguje na problemy Zaragozy w Bayernie

Bryan Zaragoza był jednym z ciekawszych transferów Bayernu Monachium podczas zimowego okienka transferowego. Jednak młody Hiszpan ma spory problem z przebiciem się do składu Bawarczyków. Jak dotąd rozegrał 35 minut w ligowych meczach, pozostając w tyle za takimi zawodnikami jak Leroy Sane czy Mathys Tel.

Jak wynika z najnowszego raportu katalońskiego Sportu, niedawne problemy napastnika w Bayernie Monachium postawiły FC Barcelonę w stan gotowości. Hiszpanowi ma spore trudności z aklimatyzacją do życia w Niemczech, ponieważ według doniesień zawodnik boryka się z barierami językowymi, co również utrudnia mu przystosowanie się do gry w zespole mistrza Niemiec.

Zdaniem mediów, Bawarczycy są obecnie otwarci na wypożyczenie młodego zawodnika podczas letniego okienka. Mówi się też o możliwej sprzedaży. Dlatego sytuację Zaragozy monitoruje Duma Katalonii, która szuka okazji na rynku.

