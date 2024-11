Barcelona obserwuje byłego piłkarza. Nie tak dawno oddała go za darmo

DAX Images / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Deco

Oscar Mingueza na radarze FC Barcelony

FC Barcelona ponownie planuje szerokie działania na rynku. W 2025 roku Joan Laporta i Deco chcieliby wzmocnić kadrę pierwszej drużyny, aby dać Hansiemu Flickowi zdecydowanie większy komfort w wyborze składu. Sternicy Blaugrany darzą Niemca wielkim zaufaniem i uważają, że z nim na ławce trenerskiej klub może walczyć o najwyższe cele. Nie da się jednak ukryć, że do tego potrzebne będą transfery.

WIDEO: Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Okazuje się, że FC Barcelona zastanawia się nad decyzjami dotyczącymi przyszłości Oscara Minguezy. 25-letni obrońca znakomicie rozpoczął sezon 2024/25 i w ten sposób znalazł się w orbicie zainteresowań wielu klubów.

Aktualnie Celta Vigo posiada połowę praw do hiszpańskiego obrońcy i wyraziła chęć wykupienia pozostałych 50% od Blaugrany. Jak podaje Mundo Deportivo, klub już poinformował o swoich zamiarach giganta z Katalonii. Celta planuje również przedłużyć kontrakt z Minguezą, gdyż jego obecna umowa obowiązuje tylko do 2026 roku.

Jednak FC Barcelona jest spokojna o całą sytuację, uważając się za stronę w korzystniejszej pozycji negocjacyjnej. Mając 50% praw do zawodnika, Duma Katalonii może ponownie pozyskać Minguezę za 10 milionów euro, co stanowi połowę klauzuli wykupu ustalonej przez Celtę. Blaugrana rozważa ten krok od kilku miesięcy, co sprawia, że przyszłość prawego obrońcy jest jednym z ważniejszych tematów na hiszpańskim rynku transferowym.

