Barcelona wybrała cel transferowy na zimę. Wzmocnią konkretną pozycję

FC Barcelona będzie aktywna podczas zimowego okna transferowego. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że Duma Katalonii wzmocni jedną pozycję. Chodzi o środkowego obrońcę, grającego lewą nogą.

FC Barcelona kupi w styczniu środkowego obrońcę

FC Barcelona dopiero co skończyła letnie okno transferowe, a już myśli o kolejnych wzmocnieniach. W poprzednich miesiącach do mistrza Hiszpanii dołączyło trzech nowych zawodników. Najwięcej, ponieważ 25 milionów euro zainwestowano w Joana Garcię, czyli bramkarza. Roony Bardghji, czyli utalentowany skrzydłowy dołączył do zespołu za 2,5 mln euro. Z kolei Marcus Rashford trafił na wypożyczenie.

Więcej transakcji w Barcelonie nie było, ale kibice Katalończyków mogą spodziewać się transferów w styczniu. Jak podaje Roger Torello z Mundo Deportivo klub pracuje nad pozyskaniem środkowego obrońcy. Co więcej, ma to być piłkarz lewonożny.

Na ten moment brakuje konkretnych nazwisk. Natomiast nie jest tajemnicą, że media ostatnio łączyły z transferem do Barcelony Luisa Benedettiego. 19-latek z Brazylii gra aktualnie w Palmeiras, gdzie w seniorskim zespole rozegrał 9 spotkań.

W trwającym sezonie Barcelona rozegrała sześć spotkań, w których odniosła pięć zwycięstw i raz zremisowała. Podział punktów nastąpił w meczu ligowym z Rayo Vallecano, remisując (1:1). Ponadto zwycięstwo odnieśli w starciu z Getafe (3:0), Valencią (6:0) czy Newcastle (2:1). W tabeli La Liga zajmują 2. miejsce z dorobkiem 13 punktów, lecz mają o jedno spotkanie mniej niż Real Madryt.