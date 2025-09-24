Barcelona wybrała cel transferowy na zimę. Wzmocnią konkretną pozycję

17:11, 24. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona będzie aktywna podczas zimowego okna transferowego. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że Duma Katalonii wzmocni jedną pozycję. Chodzi o środkowego obrońcę, grającego lewą nogą.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona kupi w styczniu środkowego obrońcę

FC Barcelona dopiero co skończyła letnie okno transferowe, a już myśli o kolejnych wzmocnieniach. W poprzednich miesiącach do mistrza Hiszpanii dołączyło trzech nowych zawodników. Najwięcej, ponieważ 25 milionów euro zainwestowano w Joana Garcię, czyli bramkarza. Roony Bardghji, czyli utalentowany skrzydłowy dołączył do zespołu za 2,5 mln euro. Z kolei Marcus Rashford trafił na wypożyczenie.

Więcej transakcji w Barcelonie nie było, ale kibice Katalończyków mogą spodziewać się transferów w styczniu. Jak podaje Roger Torello z Mundo Deportivo klub pracuje nad pozyskaniem środkowego obrońcy. Co więcej, ma to być piłkarz lewonożny.

POLECAMY TAKŻE

Joan Laporta
Chelsea złożyła ofertę Barcelonie! Celem wielki talent
Hansi Flick
Gavi po operacji. Hansi Flick nie krył emocji w komentarzu
Raphinha i Lamine Yamal
„Powinien odejść z Barcelony”. Legenda namawia gwiazdę na zmianę klubu

Na ten moment brakuje konkretnych nazwisk. Natomiast nie jest tajemnicą, że media ostatnio łączyły z transferem do Barcelony Luisa Benedettiego. 19-latek z Brazylii gra aktualnie w Palmeiras, gdzie w seniorskim zespole rozegrał 9 spotkań.

W trwającym sezonie Barcelona rozegrała sześć spotkań, w których odniosła pięć zwycięstw i raz zremisowała. Podział punktów nastąpił w meczu ligowym z Rayo Vallecano, remisując (1:1). Ponadto zwycięstwo odnieśli w starciu z Getafe (3:0), Valencią (6:0) czy Newcastle (2:1). W tabeli La Liga zajmują 2. miejsce z dorobkiem 13 punktów, lecz mają o jedno spotkanie mniej niż Real Madryt.