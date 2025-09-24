„Powinien odejść z Barcelony”. Legenda namawia gwiazdę na zmianę klubu

Raphinha zajął dopiero 5. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki. Takim wynikiem oburzony jest były gracz Man United - Wayne Rooney. W rozmowie z TNT Sports stwierdził, że Brazylijczyk powinien odejść z FC Barcelony.

Raphinha i Lamine Yamal
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Raphinha i Lamine Yamal

Raphinha powinien odejść z Barcelony – grzmi Rooney

FC Barcelona liczyła, że po raz pierwszy od odejścia Leo Messiego jeden z jej zawodników zdobędzie najważniejszą indywidualną nagrodę w piłce nożnej, czyli Złotą Piłkę. Jako faworyci wskazywani byli Lamine Yamal i Raphinha. Obok nich największe szanse miał również Ousmane Dembele. Ostatecznie to właśnie Francuz został wybrany najlepszym graczem na świecie w 2025 roku.

Na 2. miejscu znalazł się Yamal, zaś Raphinha zajął w głosowaniu dopiero 5. miejsce. Wyprzedził go m.in. Vitinha i Mohamed Salah. Rozstrzygnięciem Złotej Piłki jest oburzony Wayne Rooney, czyli były legendarny napastnik Manchesteru United. W rozmowie z TNT Sports stwierdził, że takie wyniki to żart. Na dodatek polecił Brazylijczykowi opuszczenie FC Barcelony i zmianę klubu.

To żart, naprawdę. Jak to możliwe, że Raphinha kończy na piątym miejscu, podczas gdy Vitinha jest trzeci? Prowadził swój zespół w kluczowych momentach, grał z pasją i sercem, podarował nam magiczne noce. Jeśli to nie jest godne Złotej Piłki, to co jest? Dla mnie powinien być numerem jeden – powiedział Wayne Rooney, cytowany przez serwis TNT Sports.

Jak to możliwe, że kibice Barcelony robią kampanię na rzecz Lamine Yamala, skoro to Raphinha jest najlepszym kandydatem? Moim zdaniem powinien odejść z Barcelony do innego klubu, gdzie kibice będą go traktować dobrze, a nie gardzić nim za to, że nie jest Hiszpanem – dodał były piłkarz Man United.

