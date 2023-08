IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Sergino Dest

Barca od dłuższego czasu szukała chętnego na Desta

Defensor ma zostać wypożyczony do PSV

Umowa będzie sfinalizowana w najbliższych godzinach

Dest zostanie wypożyczony do PSV

Sergino Dest ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w AC Milan. Jednak przygoda defensora z Italią nie należała do najbardziej udanych i gracz latem wrócił do FC Barcelony. Od początku było jednak jasne, że Duma Katalonii będzie chciała się go pozbyć.

Dest nie wzbudzał zbyt dużego zainteresowania na rynku transferowym, dlatego Barcelona miała spory problem, żeby go sprzedać. Blaugrana liczyła na transfer definitywny, ale wszystko wskazuje na to, że będzie musiała zadowolić się wypożyczeniem.

Jak poinformował Riki Elfrink, PSV Eindhoven udało się osiągnąć porozumienie z Barceloną w sprawie wypożyczenia Desta. Obrońca jeszcze w niedzielę ma przejść testy medyczne w nowym klubie. W Holandii liczą, że gracz będzie gotowy do gry już w nadchodzącym meczu IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Glasgow Rangers.

PSV gaat Sergino Dest vandaag nog halen en wil de zaak als de sodemerats afronden. Hij kan zelfs nog worden ingeschreven voor het tweeluik met Rangers. Zo meer #ED #AD — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 20, 2023

Zobacz również: Xavi musi dokonać roszad. Barca bez dwóch kluczowych graczy na mecz z Cadiz