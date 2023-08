IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Araujo nie zagra z Cadiz ze względu na uraz

Raphinha został zawieszony za czerwoną kartkę

Również Xavi nie obejrzy tego meczu z ławki rezerwowych

Barcelona walczy o pierwsze zwycięstwo w sezonie

Barcelona będzie jednak musiała obejść się bez dwóch swoich kluczowych graczy w niedzielę. Raphinha będzie odbywał pierwszy ze swoich dwóch meczów zawieszenia po tym, jak został wyrzucony z boiska przeciwko Getafe, podczas gdy Ronald Araujo jest niedostępny z powodu kontuzji uda.

Nowy nabyty Inigo Martinez wciąż nie jest w pełni zdrów, aby zadebiutować, podczas gdy Inaki Pena i Marcos Alonso prawdopodobnie przegapią ten pojedynek, ponieważ nie zostali jeszcze zarejestrowani.

Tymczasem samego Xaviego nie będzie w ławce rezerwowych, ponieważ on również został ukarany dwumeczową dyskwalifikację po tym, jak zobaczył czerwoną kartkę w meczu otwarcia.

Media uważają, że alternatywą do zastąpienia Araujo jest Sergi Roberto, ale istnieje też możliwość przesunięcia Julesa Kounde, co stworzy miejsce dla Erica Garcii. Raphinhę najpewniej zastąpi Ez Abde, którego profil gry jest najbliżej zbliżony do Brazylijczyka.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Cadiz: Ter Stegen, Kounde, Christensen, Garcia, Balde, de Jong, Romeu, Gundogan, Abde, Lewandowski, Pedri.

