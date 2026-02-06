Barcelona weźmie gwiazdę za darmo?! Guardiola go poleca

FC Barcelona musi wzmocnić pierwszy zespół, jeśli nadal chce się rozwijać. El Nacional informuje, że Pep Guardiola polecił im jeden transfer. Tym zawodnikiem ma być Bernardo Silva.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola polecił Barcelonie transfer Bernardo Silvy

FC Barcelona ze względu na ograniczenia finansowe musi rozglądać się za zawodnikami, którym latem wygasają kontrakty. Trudno spodziewać się, aby latem na Camp Nou dokonano spektakularnych transferów. Co prawda, Victor Font zapowiedział możliwość pozyskania Erlinga Haalanda lub Juliana Alvareza, ale trzeba to traktować jako obietnicę wyborczą.

Bardzo szybko doniesienia o możliwym transferze napastnika klasy światowej zdementował jeden z socio Blaugrany. Michał Gajdek w rozmowie z TVP Sport zdradził, że Barcelony zwyczajnie w świecie nie stać na topowego snajpera.

Dlatego też niewykluczone, że uwaga Katalończyków skupi się na rynku wolnych zawodników. Według serwisu El Nacional uwagę klubu przykuł Bernardo Silva. Nie jest tajemnicą, że Portugalczyk od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań. Środkowy pomocnik latem na pewno zmieni otoczenie, ponieważ jego kontrakt z Manchesterem City nie zostanie przedłużony.

Pep Guardiola, czyli obecny trener Bernardo Silvy miał polecił piłkarza właśnie FC Barcelonie. Hiszpański taktyk w przeszłości pracował na Camp Nou i darzy klub ogromną sympatią. Dlatego też zdecydował się im pomóc, podrzucając kandydaturę 31-latka.

Bernardo Silva z pewnością byłby wartością dodaną dla Barcelony. Nie tylko pod kątem umiejętności, ale także doświadczenia. Blaugrana ma w kadrze wielu młodych pomocników, więc reprezentant Portugalii mógłby być dla nich pewnego rodzaju wzorem do naśladowania.