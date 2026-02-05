Lewandowski zostanie w Barcelonie?! „Alvarez i Haaland? To nierealne”

Robert Lewandowski i jego przyszłość w FC Barcelonie to temat numer jeden w mediach sportowych. Michał Gajdek, socio Blaugrany w rozmowie z TVP Sport zasugerował, że Polak zostanie w klubie.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Socio Barcelony przewiduje, że Lewandowski zostanie w klubie

Robert Lewandowski od czterech sezonów zakłada z powodzeniem koszulkę jednego z największych klubów na świecie. FC Barcelona ściągnęła reprezentanta Polski latem 2022 roku z Bayernu Monachium za ok. 45 milionów euro. Podczas pobytu w Katalonii 37-letni obecnie piłkarz dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo La Liga. W kampanii 2022/2023 został nawet królem strzelców rozgrywek.

Dużymi krokami zbliża się jednak moment, w którym kontrakt Lewandowskiego wygaśnie. Obecna umowa obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku. Co chwilę pojawiają się informacje o przyszłości Polaka. Natomiast za każdym razem są one sprzeczne, raz sugerując, że zostanie, a raz, że na pewno opuści klub po zakończeniu sezonu.

Nieco więcej o przyszłości napastnika opowiedział Michał Gajdek w rozmowie z TVP Sport. Jeden z socio Barcelony zasugerował, że Lewandowski zostanie w klubie. Powód jest prosty, a dokładnie Dumy Katalonii nie stać na transfer topowego snajpera. Szumne zapowiedzi kandydata na prezydenta Victora Fonta o transferze Haalanda lub Alvareza to tylko wyborcze obietnice bez pokrycia.

– Jeżeli chodzi o Lewandowskiego, to tutaj sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Tu wszystko sprowadza się do tego, jakie możliwości finansowe będzie miała Blaugrana. Jeżeli klub będzie stać na kupno takiej naprawdę topowej „dziewiątki”, to wydaje mi się, że pożegnałby Roberta. Z racji tego jednak, że raczej tak nie będzie, to spodziewam się, że Polak zostanie i w ataku Barcelony nic się nie zmieni na kolejny sezon – powiedział socio Barcelony, Michał Gajdek w rozmowie z TVP Sport.

– Barcelonę obecnie na sprowadzenie topowej „dziewiątki” zwyczajnie nie stać. Ja takiego kandydata nie widzę. Łatwo obiecać przy okazji kampanii wyborczej w klubie kupno Juliana Alvareza czy Erlinga Haalanda, ale to jest totalnie nierealne – dodał.