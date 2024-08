Barcelona wciąż marzy o Williamsie. Blaugrana czeka na decyzję

Saga transferowa z Nico Williamsem w roli głównej wciąż trwa, a Barcelona i Athletic Club czekają na ostateczną decyzję 22-letniego hiszpańskiego skrzydłowego. Choć wydawało się, że Williams dołączy do Blaugrany, ostatnie dni przyniosły niepewność i coraz więcej pytań o przyszłość młodego piłkarza.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams zwleka z decyzją o przyszłości

Nico Williams po sukcesie na Euro 2024 jest obiektem zainteresowania wielu czołowych klubów. Od dawna mówi się o jego potencjalnym transferze do FC Barcelony, ale ostatnio pojawiły się wątpliwości. Skrzydłowy wciąż rozważa pozostanie w Athletic Club na jeszcze jeden sezon, mimo że kuszą go możliwości oferowane przez Dumę Katalonii.

Barcelona nie rezygnuje z walki o podpisanie kontraktu z Williamsem. Według dziennika “Sport”, Blaugrana ma jednego konkurenta mniej, ponieważ Williams odrzucił ofertę Paris Saint-Germain. Pomimo propozycji od paryskiego klubu, piłkarz nie widzi swojej przyszłości w stolicy Francji, co daje Barcelonie nadzieję na transfer.

Teraz Williams musi wybrać między pozostaniem w Athletic Club a transferem do Barcelony. Oba kluby z niecierpliwością czekają na decyzję, która wpłynie na ich plany na nadchodzący sezon. Barcelona stara się zebrać fundusze na wykup klauzuli odstępnego Nico, wynoszącej 62 miliony euro.

Barcelona jednocześnie prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania Daniego Olmo z RB Lipks. Negocjacje z niemieckim klubem są trudne, ale Blaugrana jest zdeterminowana, by wzmocnić drużynę przed sezonem. Klub przygotowuje się na ewentualność, że Williams pozostanie w Athletic Club, co zmusi Barcelonę do skupienia się na innych celach transferowych, jednak Duma Katalonii wciąż nie poddaje się w jego temacie.

