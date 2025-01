Barcelona otrzymała ofertę za diament. Możliwy egzotyczny transfer

Barcelona otrzymała od Palmeiras ofertę prawie 30 milionów euro za transfer Vitora Roque, poinformował właśnie kataloński "Sport". Były to więc bardzo ciekawy transfer i spora szansy Dumy Katalonii na zarobek.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona dostała ofertę za utalentowanego gracza

Barcelona w ostatnim czasie musi mierzyć się ze sporymi problemami finansowymi. Właściwie trzeba nawet powiedzieć, że Duma Katalonii ma kłopoty z tego powodu, bowiem ostatnio głośno było przecież o niemożności z rejestracją Daniego Olmo. Jak na razie to się udało, ale nie wiadomo, jak długo uda się łatać dziury. Dlatego też w zimowym okienku transferowym Barca chciałaby sprzedać przynajmniej kilku zawodników, wśród nich wymienia się chociażby Frenkiego de Jonga, ale okazuje się, że do klubu wpłynęła właśnie oferta za innego gracza.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Według informacji przekazanych przez kataloński “Sport”, brazylijskie Palmeiras złożyło ofertę za Vitora Roque w wysokości 27 milionów euro oraz 20 procent od następnej sprzedaży. W sumie więc Barcelona mogłaby w przyszłości liczyć na kolejne miliony, bowiem Roque ma dopiero 19 lat i wydaje się, że ma przed sobą świetlaną przyszłość.

W obecnym sezonie Vitor Roque występuje na wypożyczeniu z Barcelony do Realu Betis. W obecnie trwających rozgrywkach rozegrał on 27 spotkań i zdobył siedem bramek oraz zanotował dwie asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia napastnika lub też skrzydłowego na 20 milionów euro, a jego umowa z Dumą Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2031 roku. Roque w swoim macierzystym klubie rozegrał do tej pory tylko szesnaście spotkań i zdobył dwa gole.

Czytaj więcej: Wojciech Szczęsny i dojrzewanie do przygody. Olkiewicz w środę #152