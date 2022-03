PressFocus Na zdjęciu: Alexander Isak

FC Barcelona chce latem sięgnąć po nowego napastnika, a na pierwszym miejscu listy życzeń znajduje się nazwisko Erlinga Haalanda. O sprowadzenie norweskiego snajpera może być jednak trudno z kilku względów, dlatego też kataloński klub rozgląda się za alternatywami. Jedną z nich ma być Alexander Isak.

Nowy napastnik to jeden z celów Barcelony na letnie okno transferowe

W stolicy Katalonii są świadomi, że o sprowadzenie Erlinga Haalanda będzie bardzo trudno

Jedną z rozważanych na Camp Nou alternatyw jest Alexander Isak

Haaland misją niemożliwą?

W stolicy Katalonii nie ukrywają, że w przyszłym sezonie w zespole najchętniej widzieliby Erlinga Haalanda, który latem będzie mógł odejść z Borussii Dortmund za 75 milionów euro. Na takim poziomie kształtuje się bowiem kwota w klauzuli odstępnego. Nie jest to jednak cały koszt, który Barcelona musiałaby ponieść sprowadzając do siebie Norwega. Według różnych szacunków łączny wydatek, na który składają się także bonus za podpisanie kontraktu oraz prowizja dla menedżera, może sięgnąć nawet 250 milionów euro. Klub z Camp Nou w tej chwili raczej nie może sobie na taki ruch pozwolić.

Z drugiej strony Haalandem interesują się również inne czołowe europejskie kluby, a według brytyjskich mediów faworytem do jego sprowadzenia jest Manchester City. Sam Norweg również ma wyrażać gotowość do przenosin do Premier League i wzmocnienia drużyny prowadzonej przez Josepa Guardiolę.

Isak alternatywą dla Haalanda

W stolicy Katalonii zdają sobie sprawę, że zrealizowanie marzenia jakim jest pozyskanie Haalanda będzie niezwykle trudne, dlatego też rozglądają się za innymi kandydatami do wzmocnienia ofensywy ich zespołów. Jak informuje El Nacional, jednym z nich jest napastnik Realu Sociedad Alexander Isak, którego gra bardzo przypadła do gustu trenerowi Xaviemu Hernandezowi.

Dużym atutem występującego na co dzień na boiskach La Liga Isaka jest fakt, że nie powinien mieć żadnych problemów z adaptacją. Należy również pamiętać, że reprezentant Szwecji byłby także rozwiązaniem niskokosztowym

22-letni Szwed w Realu Sociedad występuje od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się do San Sebastian za 15 milionów euro z Borussii Dortmund. Od tamtej pory rozegrał w hiszpańskiej ekstraklasie 94 spotkania, zdobywając 30 bramek.

