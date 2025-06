Barcelona jest gotowa przedłużyć kontrakt z Ansu Fatim o kolejny rok - poinformowano w programie radia Cadena SER. Mimo tego Hiszpan trafi na wypożyczenie do AS Monaco.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Ansu Fati przedłuży kontrakt z Barceloną i trafi na wypożyczenie

FC Barcelona podjęła zaskakującą decyzję dotyczącą przyszłości Ansu Fatiego, który od dłuższego czasu nie spełnia oczekiwań na Camp Nou. Klub planuje przedłużyć umowę z 22-letnim Hiszpanem o kolejny rok, po czym wypożyczy go do AS Monaco. Jednocześnie należy zaznaczyć, że francuski zespół dostanie możliwość wykupu zawodnika po zakończeniu sezonu 2025/2026.

Przedłużenie kontraktu ma na celu utrzymanie wartości Ansu Fatiego. Barcelona chce jeszcze nieco zarobić na jego odejściu. Niepewna finansowo Duma Katalonii wolałaby uniknąć sytuacji, w której zawodnik opuści drużynę za darmo. Podobne podejście klub stosował już w przypadku Clementa Lengleta, który po przedłużeniu umowy był wielokrotnie wypożyczany. Ponadto odejście Hiszpana do Monaco może pomóc Blaugranie w rejestracji nowych zawodników.

Ansu Fati był kiedyś uznawany za wielką nadzieję Barcelony. Hiszpan podpisał w 2021 roku kontrakt z klauzulą odstępnego w wysokości miliarda euro. Jednak liczne kontuzje i brak regularnej gry sprawiły, że obecnie jest postrzegany jako zbędny w kadrze.

Transfer Fatiego do Monaco wisi w powietrzu od wielu tygodni. Jednak teraz wiele wskazuje na to, że rozmowy w końcu zakończą się powodzeniem. Wypożyczenie z opcją wykupu to bardzo wygodna opcja dla Francuzów, a dla Barcy okazja do zarejestrowania nowych twarzy.