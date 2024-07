Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi i Joan Laporta

Nico Williams na rozdrożu. PSG oferuje więcej niż Barcelona

Saga transferowa z udziałem Nico Williamsa trwa w najlepsze. Każdego dnia hiszpańscy dziennikarze publikują nowe informacje, które czasami przybliżają skrzydłowego do Barcelony, a czasami oddalają. Duży wpływ na narastanie plotek mają sprawy finansowe Dumy Katalonii.

Barcelona nie dysponuje aż tak dużym kapitałem na transfery, jak inni europejscy giganci. Joan Laporta od kilku lat walczy z kryzysem ekonomicznym, który został spowodowany nieudolnością władz poprzedniej kadencji. W związku z tym sprawne wzmocnienia składu są wyjątkowo utrudnione, choć sam prezydent przekonuje, że klub stać na wielkie transakcje.

– Barcelona może teraz podpisywać kontrakty na dużą skalę. Wykazaliśmy się cierpliwością i jesteśmy w stanie przeprowadzić każdą transakcję rynkową – przekonywał szef Blaugrany podczas oficjalnej prezentacji Hansiego Flicka.

Priorytetem Dumy Katalonii na najbliższe tygodnie bez wątpienia jest pozyskanie Nico Williamsa z Athletiku Bilbao. Jednak wszystkie plany może pokrzyżować PSG, które według Radio Catalunya jeszcze przed Euro 2024 zaoferowało piłkarzowi indywidualne warunki. Ponoć jest to dwukrotnie lepsza propozycja od tego, co przedstawiła Barcelona.

Jak donosi Mundo Deportivo, władze Blaugrany nie mają zamiaru podbijać swojej oferty. Dlatego jeśli Williams uzna, że jest to nieadekwatna propozycja, to może dojść do niespodziewanego zwrotu akcji.

