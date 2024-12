Barcelona sprzeda zawodnika? Ma to pomóc z rejestracją Olmo

Barcelona ma czas do końca roku na rejestrację Daniego Olmo w La Liga. Według El Nacional pomóc mógłby transfer Andreasa Christensena.

dpa picture alliance / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Dani Olmo

Manchester United zainteresowany Andreasem Christensenem

Andreas Christensen może okazać się rozwiązaniem problemu FC Barcelony. Chodzi oczywiście o rejestrację Daniego Olmo w rozgrywkach La Liga przed 31 grudnia. Jeśli się to nie uda, po Nowym Roku pomocnik będzie wolnym agentem i będzie mógł odejść za darmo.

Blaugrana była w stanie zarejestrować Olmo na pierwszą część sezonu dzięki tymczasowemu rozwiązaniu, jakim była przedłużająca się absencja Christensena z powodu kontuzji. Jednak duński obrońca jest już zdrowy, co uniemożliwia ponowne zastosowanie tej samej strategii w drugiej połowie sezonu. Teraz klub musi znaleźć nowe rozwiązanie.

Według doniesień Manchester United wykazuje zainteresowanie sprowadzeniem Christensena. Czerwone Diabły poszukują wzmocnień do swojej linii obrony. Pojawiły się doniesienia o możliwej ofercie, która może wpłynąć do katalońskiego klubu w najbliższych dniach. To mogłoby umożliwić rejestrację Daniego Olmo.

Potencjalne odejście Christensena nie byłoby łatwą decyzją dla Barcelony. Jednak wymagania finansowego Fair Play La Liga zmuszają klub do rozważenia tej opcji.

Z kolei sam Dani Olmo uważnie śledzi rozwój sytuacji. Hiszpan jasno wyraził, że chce być częścią drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka.

Tymczasem zarząd intensywnie pracuje także nad innymi alternatywami, które mają umożliwić rejestrację 26-letniego ofensywnego pomocnika.

