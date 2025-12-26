Barcelona sięgnie po znanego obrońcę? Awaryjny transfer z najwyższej półki

Barcelona myśli o transferze nowego środkowego obrońcy. Zimą dostępny będzie Nathan Ake, który w Manchesterze City gra niewiele. W grę wchodzi wypożyczenie.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Joan Laporta

Ake na radarach Barcelony. Manchester City chce się z nim rozstać

Barcelona rozważa transfer nowego środkowego obrońcy. Do treningów dalej nie wrócił Ronald Araujo, a Andreas Christensen nabawił się kolejnej kontuzji. Co więcej, Hansi Flick wciąż nie znalazł odpowiedniego ustawienia i partnera dla Pau Cubarsiego po odejściu Inigo Martineza. Na tej pozycji wystawiał już kilku zawodników, łącznie z Gerardem Martinem czy Erikiem Garcią.

W mediach pojawiają się spekulacje o potencjalnym wzmocnieniu tej pozycji. Wielu zawodników będzie dostępnych dopiero latem, w tym chociażby Ibrahima Konate, Marc Guehi oraz Dayot Upamecano. Barcelona może natomiast postawić na ruch awaryjny i ściągnąć Nathana Ake. 30-latek miewał znakomite okresy w Manchesterze City, ale obecny sezon do udanych nie należy. Pep Guardiola traktuje go jako głębokiego rezerwowego i dał mu zagrać tylko w siedmiu meczach Premier League.

W grę wchodzi wypożyczenie Ake już tej zimy. Manchester City jest otwarty na to rozwiązanie, podobnie jak sprzedaż zawodnika, który w ekipie Guardioli znaczy niewiele. Barcelona jest nim zainteresowana, ale musiałaby wygrać rywalizację z angielskimi drużynami. Ekrem Konur przekazuje, że nazwisko Holendra znajduje się na liście życzeń również Crystal Palace, West Hamu, Fulham i Bournemouth.