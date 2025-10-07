Barcelona rozbije bank na gwiazdora. To jej cel na 2026 rok

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Deco

Lewandowski musi zostać zastąpiony. To główny cel Barcelony

Barcelona tego lata sprowadziła tylko dwóch nowych zawodników, tracąc przy tym Inigo Martineza. Joan Garcia znakomicie wkomponował się do drużyny i od samego początku jest numerem jeden między słupkami, a Marcus Rashford z każdym tygodniem prezentuje się coraz lepiej. Anglik dokłada liczby, co w obliczu problemów zdrowotnych Raphinhi czy Lamine Yamala może okazać się w dłuższej perspektywie zbawienne dla Hansiego Flicka i jego podopiecznych.

Władze klubu w ostatnich tygodniach skupiały się na nowych umowach dla gwiazd, a teraz mogą przejść do planów związanych z przyszłorocznym letnim okienkiem. Nie ulega wątpliwościom, że będzie ono bardzo istotne dla Barcelony, która wciąż ma braki na niektórych pozycjach. „Sport” zapewnia, że głównym zadaniem będzie sprowadzenie nowego napastnika, który od razu wskoczy na najwyższy światowy poziom. Robert Lewandowski ma umowę ważną tylko do 2026 roku i niewiele wskazuje na to, aby miała zostać przedłużona. Polaka ma zastąpić prawdziwa gwiazda, a na liście życzeń klubu znajdują się takie nazwiska, jak Julian Alvarez, Lautaro Martinez czy Erling Haaland. Ściągnięcie któregoś z nich jest oczywiście związane z dużą sprzedażą przynajmniej jednego ważnego piłkarza, tak aby wygenerować potrzebne fundusze.

Oprócz napastnika, w przyszłym roku w Katalonii mają zameldować się nowy środkowy oraz boczny obrońca. Barcelona szuka lewonożnego stopera, który wejdzie w buty Martineza. Lewy defensor ma z kolei zastąpić Gerarda Martina, który zdaniem wielu nie prezentuje odpowiedniego poziomu.