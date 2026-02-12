Barcelona pracuje nad transferami. Font wbił szpilkę w Laportę

FC Barcelona za miesiąc zorganizuje wybory prezydenckie. Victor Font, czyli jeden z kandydatów w rozmowie z El Larguero zapowiedział, że jego zespół pracuje już nad transferami. Wypowiedź kontrkandydata Joana Laporty zacytował profil BarcaInfo.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Font zapowiedział, że pracuje nad transferami do FC Barcelony

FC Barcelona za miesiąc wybierze prezydenta na następną pięcioletnią kadencję. W grze jest dwóch kandydatów: ubiegający się o reelekcję Joan Laporta oraz jego kontrkandydat Victor Font. Dotychczasowy sternik Katalończyków złożył ostatnio rezygnację, aby skupić się na kampanii wyborczej. Wybory odbędą się 15 marca 2026 roku i wtedy też poznamy zwycięzcę.

Jak to zwykle bywa podczas kampanii wyborczych, kandydaci udzielają wielu wywiadów. Victor Font jakiś czas temu obiecał nawet, że jeśli wygra, to możliwe będzie sprowadzenie do Barcelony topowego napastnika jak Erling Haaland lub Julian Alvarez. Teraz w trakcie rozmowy z serwisem El Larguero zapowiedział, że jego zespół pracuje już nad wzmocnieniami w kontekście letniego okienka. Przy okazji nie omieszkał wbić szpilki w Laportę, wytykając mu problemy z rejestracją nowych piłkarzy.

– Pracujemy nad pozyskaniem zawodników w letnim oknie transferowym i wzmocnieniem składu. Nie będziemy czekać do 1 lipca. Już teraz odrabiamy pracę domową. Mój zespół pracuje nad rynkiem. Powiemy więcej, kiedy przedstawimy nasz projekt sportowy. Od pierwszego dnia zaczniemy wspólnie pracować nad osiągnięciem niezbędnej stabilności i nie będziemy musieli polegać na kontuzji zawodnika w ostatniej chwili, aby móc zarejestrować nowe transfery – mówił Victor Font, cytowany przez BarcaInfo.