Barcelona pozbyła się niechcianego obrońcy. Za darmo

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Tottenham Hotspur

Barcelona “sprzedała” defensora

Barcelona na razie nie wzmacnia kadry. Na transfery do klubu kibice Blaugrany muszą jeszcze poczekać. Niewykluczone, że ten proces przyspieszy, gdy z Dumą Katalonii pożegnają się niepotrzebni zawodnicy. Jednym z nich bez wątpienia był Sergino Dest, który został oddany do PSV Eindhoven. Obie ekipy potwierdziły finalizację transakcji.

Dest został piłkarzem holenderskiej drużyny na zasadzie transferu definitywnego. Jednak Barcelona nic nie zarobiła na tym ruchu. W porozumieniu zawarto procent od przyszłej sprzedaży obrońcy. Największą korzyścią w przypadku tej transakcji będzie dla Blaugrany zejście z wysokiego kontraktu 23-latka. Miał on zarabiać ponad pięć milionów euro rocznie.

Wychowanek Ajaksu Amsterdam, z którego za 21 milionów euro sprowadziła go Barca, podpisał z PSV kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku. Na razie defensor przechodzi rehabilitację po urazie kolana. Do gry ma wrócić w styczniu 2025 roku.

