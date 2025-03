Barcelona zainteresowana pomocnikiem. 30 mln euro na stole

Javi Guerra znalazł się na celowniku Barcelony - podaje portal Todofichajes. To 21-letni pomocnik Valencii, który pokazuje duży potencjał.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona już wcześniej chciała ściągnąć Guerrę

Javi Guerra ponownie wzbudził zainteresowanie FC Barcelony. Klub rozważa go jako jedno z głównych wzmocnień na letnie okienko transferowe. 21-letni pomocnik Valencii jest jednym z najbardziej obiecujących młodych pomocników La Ligi. Choć jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, to nie zniechęca Blaugrany.

W obecnym sezonie pod wodzą Carlosa Corberana, Guerra rozegrał 29 spotkań, zdobył jednego gola i zanotował trzy asysty. Wyróżnia się wszechstronnością, siłą fizyczną i umiejętnością gry w polu karnym.

Nie jest to pierwszy raz kiedy Barcelona jest zainteresowana Javim Guerrą. Już wcześniej klub monitorował jego rozwój, jednak problemy finansowe klubu z Katalonii sprawiły, że nie udało się dojść do porozumienia z Valencią.

Wartość rynkowa zawodnika jest szacowana przez portal Transfermarkt na około 20 milionów euro, choć jego klauzula wykupu wynosi 100 milionów. Valencia może jednak rozważyć jego sprzedaż za 30 milionów.

Blaugrana nie jest jedynym klubem zainteresowanym młodym Hiszpanem. Atletico Madryt, Napoli i Manchester United również monitorują jego sytuację. Mimo dużej konkurencji hiszpański klub uważa, że Guerra w przyszłości mógłby być kluczowym elementem środka pola zespołu Hansiego Flicka.

