Barcelona podkradnie cel transferowy Realu Madryt? To byłaby sensacja

Barcelona jest zainteresowana zawodnikiem, który wydaje się bliski przejścia do Realu Madryt - podaje El Nacional. Chodzi o gwiazdę Liverpoolu, Trenta Alexandra-Arnolda.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona przechytrzy Real?

Real Madryt jest o krok od pozyskania Trenta Alexandra-Arnolda, prawego obrońcy Liverpoolu. Jego kontrakt wygasza po zakończeniu aktualnego sezonu. Dzięki temu Anglik może opuścić Anfield i przejść do dowolnego klubu za darmo, dlatego wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Deco, dyrektor sportowy FC Barcelony chciałby przekonać piłkarza do wyboru Camp Nou zamiast Santiago Bernabeu.

Trent Alexander-Arnold to jeden z najlepszych prawych obrońców na świecie. Przez lata był kluczowym piłkarzem Liverpoolu, ale obecnie otworzyła się przed nim szansa na napisanie nowego rozdziału w swojej karierze. Real Madryt od dawna pracuje nad jego transferem i jest gotów zaoferować mu lukratywny kontrakt. 26-latek miałby zostać następcą Daniego Carvajala.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Barcelona może jednak pokrzyżować plany Królewskich. Katalończycy podobno mają zamiar zrobić wszystko, aby przekonać Alexandra-Arnolda do innego wyboru. Mimo to klub zdaje sobie sprawę, że nie będzie to łatwe. Klub ze stolicy Hiszpanii ma stabilniejszą sytuację finansową, a negocjacje są na zaawansowanym etapie.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości Alexandra-Arnolda. Wszystko jednak wskazuje na to, że Blaugranie będzie ciężko przekonać Anglika do zmiany zdania.

Zobacz także: Real Madryt ruszy po gwiazdę Arsenalu? To byłby niespodziewany transfer