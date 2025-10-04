Barcelona podjęła decyzję. Planuje negocjacje w sprawie transferu

Barcelona jest zadowolony z gry Marcusa Rashforda. Planuje wykupić go z Manchesteru United. Według katalońskiego dziennika "Sport", klub liczy na obniżenie kwoty transferu.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcus Rashford błyszczy w Barcelonie

FC Barcelona w lipcu zdecydowała się wypożyczyć Marcusa Rashforda z Manchesteru United, dając sobie jednocześnie możliwość wykupu napastnika. W poprzednim sezonie 27-latek był wypożyczony do Aston Villi, w której pokazał się z bardzo dobrej strony.

Rashford zgodził się nawet na znaczną obniżkę pensji, a klub jest jak dotąd bardzo zadowolony z jego wkładu. Napastnik ma już na koncie dwa gole i pięć asyst. Wszystko wskazuje na to, że Duma Katalonii pozostaje otwarta na możliwość zatrzymania zawodnika po zakończeniu sezonu, jeśli sytuacja finansowa będzie sprzyjać.

Według doniesień „Sportu”, Barcelona będzie pracować nad obniżeniem kwoty transferu uzgodnionej z Manchesterem United w ramach umowy za Rashforda. Posiada opcję wykupu napastnika za 30 milionów euro, ale uważa, że kwotę będzie można jeszcze negocjować. Kataloński klub wierzy, że nie będzie problemu z osiągnięciem porozumienia, pod warunkiem że Rashford nadal będzie gotów ponosić finansowe kompromisy.

Napastnik czuje się komfortowo w Katalonii i chce kontynuować przygodę w Barcelonie. 27-latek nie planuje powrotu do Manchesteru United, mimo że w mediach pojawiają się doniesienia o spodziewanym zwolnieniu trenera Rubena Amorima.

Rashford posiada kontrakt na Old Trafford do czerwca 2028 roku, a klucz do porozumienia leży w jego rękach. Jeśli wywrze presję podobnie jak latem, jego przyszłość w Barcelonie może zostać wyjaśniona szybciej. Anglik został powołany na październikowe mecze kadry narodowej.