Barcelona nie wykluczyła jeszcze kandydatury Joao Cancelo. Podczas pobytu w Arabiu Saudyjskiej zapadnie decyzja na temat jego transferu - informuje "Mundo Deportivo".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Deco

Cancelo opcją dla Barcelony. Decyzja zapadnie w Arabii Saudyjskiej

Barcelona wcale nie wykluczyła jeszcze możliwości pozyskania Joao Cancelo. Defensor ma dość pobytu w Arabii Saudyjskiej i pragnie wrócić do Europy. Al-Hilal również nie jest zadowolone z tego transferu, dlatego otwiera się na wypożyczenie piłkarza. Jego marzeniem jest ponowna gra dla hiszpańskiego giganta, choć to Inter Mediolan podjął konkretniejsze działania.

Cancelo rozmawia z Interem, a jednocześnie czeka na ruch ze strony Barcelony. Władze włoskiego klubu mają świadomość, że nie są pierwszym wyborem, ale i tak spodziewają się szybkiej odpowiedzi.

Dla Blaugrany wzmocnienie defensywy tej zimy to ruch pożądany, ale wiele zależy od kwestii finansowych. Faktem jest, że drużynie przydałby się bardziej środkowy obrońca, który docelowo wszedłby w buty Inigo Martineza. Pozyskanie Cancelo pozwoliłoby natomiast przesunąć do środka Julesa Kounde.

Barcelona wcale nie wyklucza transferu Portugalczyka, a jego kandydatura zostanie poważnie rozpatrzona dopiero podczas pobytu w Arabii Saudyjskiej, gdzie zostanie rozegrany Superpuchar Hiszpanii. Wówczas dojdzie do rozmów z działaczami Al-Hilal.

W przypadku wypożyczenia, Al-Hilal opłaciłoby część jego wynagrodzenia. Sam Cancelo jest również gotowy, by zrezygnować z tak dużej pensji, byle tylko dołączyć do Barcelony.