Barcelona planuje głośny transfer. Gigant przygotowuje ofertę

Malick Fofana na radarze Barcelony

FC Barcelona w ubiegłym sezonie sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii w pierwszym sezonie Hansiego Flicka na Camp Nou. Niemiecki trener znakomicie pracuje z drużyną, która teraz chce także pokazać się z lepszej strony w rozgrywkach Ligi Mistrzów. 60-latek potrzebuje szerokiej kadry, by osiągnąć sukcesy na wszystkich frontach.

Według doniesień hiszpańskiego dziennika „Sport”, Malick Fofana jest obecnie głównym kandydatem władz Dumy Katalonii do wzmocnienia lewej strony boiska. 20-letni Belg, który obecnie reprezentuje barwy Olympique’u Lyon, ma już prowadzić pierwsze rozmowy z katalońskim gigantem. Barcelona chce wykorzystać trudną sytuację finansową Lyonu i pozyskać wielki w nadchodzącym oknie transferowym.

Fofana imponuje szybkością oraz umiejętnością dryblingu, a jego wszechstronność zwiększa atrakcyjność transferu. Choć najlepiej czuje się na lewym skrzydle, to potrafi także grać po prawej stronie. Marcus Rashford zdobywa bramki i kreuje sytuacje od momentu wypożyczenia z Manchesteru United, brak gwarancji jego przedłużenia w Barcelonie sprawia, że klub przygotowuje alternatywy na przyszłość.

Fofana dołączył do Lyonu w styczniu 2024 roku z KAA Gent, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Obecnie piłkarz jest niedostępny z powodu kontuzji prawego stawu skokowego. W bieżącym sezonie wystąpił w 12 meczach Ligue 1 i Ligi Europy, spędzając łącznie 888 minut na boisku. Zdobył przy tym dwie bramki i zanotował jedną asystę.