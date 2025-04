Barcelona otrzymała ofertę. Gwiazdor na celowniku klubu z Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Eric Garcia na celowniku Tottenhamu Hotspur

FC Barcelona zamierza podczas letniego okna transferowego sprzedać kilku zawodników, by zbilansować budżet i uporządkować strukturę płacową. Jak donosi Fichajes.net, jednym z piłkarzy, którzy mogą opuścić Camp Nou, jest Eric Garcia. Tottenham Hotspur chce wzmocnić swoją defensywę i umieścił na liście życzeń 24-letniego Hiszpana. Londyńczycy są gotowi złożyć ofertę, która wyniesie 15 milionów euro.

Garcia to wychowanek słynnej szkółki La Masii. W 2017 roku przeszedł do Manchesteru City, gdzie pod wodzą Pepa Guardioli zadebiutował w seniorskim futbolu. Po kilku latach wrócił do Dumy Katalonii, jednak nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Choć jego uniwersalność pozwala mu występować zarówno na środku obrony, jak na prawej stronie czy jako defensywny pomocnik, nie zdołał na stałe wywalczyć sobie miejsca w wyjściowym składzie.

Zobacz również: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony (WIDEO)

Tottenham ma przyspieszyć rozmowy z otoczeniem zawodnika w najbliższych tygodniach. Sam Eric Garcia również jest otwarty na powrót do Premier League, gdzie miałby szansę, żeby odegrać większą rolę. W bieżącym sezonie łącznie rozegrał 36 spotkań i trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Poprzedni sezon Hiszpan spędził na wypożyczeniu w Gironie, z którą zdołał wówczas wywalczyć awans do Ligi Mistrzów.