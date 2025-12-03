Barcelona obserwuje młodą gwiazdę. Transfer za 100 mln euro?

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Bojan Krkić i Deco

Ouedraogo zainteresował Barcelonę. Lipsk oczekuje 100 mln euro

FC Barcelona zaczęła uważniej przyglądać się Assanowi Ouedraogo. Jest to jeden z najciekawszych młodych pomocników w Bundeslidze. Według Sport BILD skauci Barcy obserwowali go na żywo, podobnie zresztą jak przedstawiciele Arsenalu i Liverpoolu. Problem w tym, że RB Lipsk nie zamierza sprzedawać go tanio.

Ouedraogo ma zaledwie 19 lat, ale już zdążył zadebiutować w reprezentacji Niemiec i w tym samym meczu strzelił gola po niespełna dwóch minutach na boisku. W Lipsku widzą w nim gracza o ogromnym potencjale. Jego rozwój przyspieszył szczególnie w trwającym sezonie. Mimo że jego rynkową wartość wycenia się jeszcze na około 10 milionów euro, to klub zakłada, że latem otrzyma oferty nawet dziesięciokrotnie wyższe.

Lipsk ma ku temu mocne argumenty. Ouedraogo jest związany kontraktem do 2029 roku. Sam klub słynie z tego, że sprzedaje swoich piłkarzy dopiero wtedy, gdy pojawia się naprawdę rekordowa propozycja. Dlatego w Niemczech mówi się, że zainteresowani będą musieli przygotować nawet około 100 milionów euro.

Dla Barcelony to dziś kwota z górnych granic możliwości, zwłaszcza przy obowiązujących ograniczeniach finansowych. Mimo to klub nie zamierza rezygnować z monitorowania pomocnika, bo widzi w nim piłkarza, który w przyszłości mógłby wejść na poziom absolutnej europejskiej czołówki.