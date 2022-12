Pressfocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Nowy pomocnik to cel, który wyznaczyła sobie Barcelona. Możliwe, że wicemistrzowi Hiszpanii odpadła jedna z opcji do środka pola.

Youri Tielemans ma kontrakt z Leicester City do 30 czerwca 2023 roku

Belg zapewne zwiąże się z nowym pracodawcą

Niewielkie szanse na jego angaż ma Barcelona

Barcelona pesymistyczna w sprawie pomocnika

Od kilku miesięcy Barcelona zajmuje się tematem sprowadzenia pomocnika na Camp Nou. Xavi ma do dyspozycji tak świetnych graczy jak Pedri, Frenkie de Jong, czy Gavi. Trener wicemistrza Hiszpanii chciałby rzecz jasna coraz większej konkurencji w środku pola. Klub stara się spełnić ambicję szkoleniowca, więc przeczesuje rynek transferowy w poszukiwaniu pomocnika.

Z transferem do Barcelony łączeni się przede wszystkim zawodnicy z Premier League. Na celowniku wicemistrza Hiszpanii są: Ruben Neves, Ilkay Gundogan, ale również Youri Tielemans. Belg to atrakcyjna opcja dla Barcelony. Klub nie musiałby bowiem płacić za sprowadzenie gracza Leicester City. Kontrakt Tielemansa ważny jest tylko do 30 czerwca 2023 roku. Pomocnik nie przedłuży zapewne umowy. Jego ambicją jest granie o trofea. To byłoby możliwe na Camp Nou.

Tielemans byłby wzmocnieniem Barcelony. Ta prawdopodobnie będzie musiała się jednak obejść smakiem. Klub ma bowiem przekonanie, że Belg dokonał już wyboru nowego pracodawcy i nie jest nim gigant La Ligi. Bardzo możliwe, że pomocnik Leicester City pragnie zostać w Premier League i reprezentować Arsenal, który rozważał sprowadzenie Tielemansa jeszcze w poprzednim sezonie. Oficjalnie nic nie jest jeszcze przesądzone, więc Barcelona zamierza monitorować sytuację i ewentualnie zareagować.

