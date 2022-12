PressFocus Na zdjęciu: Matheus Cunha

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów odbiło się finansowo na Atletico Madryt. Zimą klub poszuka wpływów, a wielkim kandydatem do opuszczenia Wanda Metropolitano jest Matheus Cunha. Brazylijczyk jest już ponoć po słowie z Wolverhampton Wanderers, a do transferu ma dojść już zimą.

Atletico Madryt odpadło z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej. Zimą musi sprzedać co najmniej jednego piłkarza

Wybór padł na Matheusa Cunhę, który nie ma wielkiego wpływu na grę zespołu w trwającym sezonie

23-latek najprawdopodobniej trafi do Wolverhampton Wanderers

Cunha stracił pozycję w Atletico. Spróbuje szczęścia w ekipie Wilków

Atletico Madryt zanotowało bardzo słabą kampanię w Lidze Mistrzów. Rojiblancos zajęli ostatnie miejsce w grupie B, ustępując FC Porto, Club Brugge i Bayerowi Leverkusen.

Ta przykra niespodzianka zmusiła dyrektorów madryckiego zespołu do poszukania intratnych sprzedaży – i to już zimą.

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu eksperci zwracali uwagę, że Diego Simeone ma do dyspozycji wielu napastników. Być może zbyt wielu, zwłaszcza, że żaden w rundzie jesiennej nie wyrósł na lidera drużyny. Najmniejszy udział w boiskowych wydarzeniach ma Matheus Cunha. W kampanii 2021/2022 Brazylijczyk dawał nadzieję, że stanie się istotnym dla “Cholo” graczem. Imponował techniką i ciężko pracował w defensywie, do czego nie przyzwyczaił podczas swojego okresu w Bundeslidze. Ostatniej jesieni grał jednak bardzo mało. Spędził na murawie zaledwie 510 minut we wszystkich rozgrywkach. Mniej przypadło w udziale zaledwie pięciu innym graczom: Thomasowi Lemarowi, Mario Hermoso, Ivo Grbiciowi, Felipe oraz Sergio Reguilonowi. 23-latek nie odnalazł też, jak dotąd, drogi do bramki rywala. Gdy już dostawał swoje szanse, na murawie brakowało mu spokoju i zdolności do podejmowania dobrych decyzji.

Ośmiokrotny reprezentant Brazylii najprawdopodobniej odejdzie do Wolverhampton Wanderers. Oba kluby są już po słowie, a w napastnika wierzy też nowy trener Wilków, Julen Lopetegui. Madrycki AS jest pewien, że Rojiblancos nie sprowadzą nikogo w miejsce 23-latka. Jeżeli jednak z zespołu odejdą kolejni piłkarze – a mówi się w tym kontekście o Joao Felixie czy Hermoso – wówczas wzmocnienia będą już konieczne.

Cunha pojawił się w tym sezonie na murawie 17-krotnie, licząc wszystkie rozgrywki. Zanotował dwie ligowe asysty.

