Barcelona jest jego marzeniem. Gwiazdor Liverpoolu czeka na transfer

Luis Diaz coraz częściej przymierzany jest do FC Barcelony. Według dziennika Mundo Deportivo gwiazdor Liverpoolu zamierza cierpliwie poczekać na ruch ze strony Dumy Katalonii.

Luis Diaz czeka na ruch FC Barcelony

Liverpool po zakończeniu sezonu prawdopodobnie przejdzie rewolucję kadrową. W czerwcu wygasają kontrakty z trzech kluczowych zawodników: Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah i Virgil van Dijk. Na dodatek coraz częściej zagraniczne media piszą o ewentualnym odejściu innego ważnego piłkarza Luisa Diaza. Kolumbijczyk przymierzany jest do FC Barcelony.

O możliwym przejściu skrzydłowego do jednego z największych klubów na świecie pisze się już od dawna. Brytyjska prasa informowała nawet, że piłkarz polecił swoim agentom, aby zaoferowali go Dumie Katalonii. Na dodatek chęć transferu wcale nie jest jednostronna, ponieważ gwieździe The Reds od dawna przygląda się Deco. Dyrektor sportowy Dumy Katalonii bardzo ceni umiejętności piłkarza.

Nowe informacje ws. przyszłości Luisa Diaza przekazał dziennik Mundo Deportivo, a konkretnie Roger Torello. Według dziennikarza plan reprezentanta Kolumbii na najbliższe tygodnie bądź miesiące jest bardzo prosty. 28-latek zamierza czekać, ile będzie trzeba, aby spełnić marzenie o grze w FC Barcelonie. Aktualnie piłeczka ws. potencjalnego transferu jest po stronie hiszpańskiego klubu. Diaz wpadł w oko nie tylko Barcelonie, bowiem transferem zawodnika interesują się także kluby z Arabii Saudyjskiej.

W tym sezonie Luis Diaz wystąpił w 42 meczach, w których zdobył 13 goli i zaliczył 5 asyst. Jego umowa z The Reds obowiązuje do czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa piłkarza szacowana jest na 80 milionów euro.