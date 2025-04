Milan złoży ofertę Manchesterowi City. Kwota może szokować

Kyle Walker zimą trafił na wypożyczenie do Milanu. Włoski gigant chce go zatrzymać na dłużej, zatem szykuje ofertę, którą przedstawi Manchesterowi City.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Milan wykupi Walkera za grosze?

Kyle Walker przez lata stanowił o sile defensywy Manchesteru City, ale początek tego sezonu w jego wykonaniu pozostawiał wiele do życzenia. Stracił nawet miejsce w pierwszym składzie, co skłoniło go do zmiany otoczenia. Podczas zimowego okienka poprosił zarząd Obywateli o zgodę na odejście. Na zasadach krótkoterminowego wypożyczenia trafił do Milanu, który zapewnił sobie możliwość definitywnego wykupu za pięć milionów euro.

Na San Siro Walker szybko zaimponował charakterem oraz doświadczeniem. Stał się ważną postacią drużyny na boisku, ale również w szatni. Włoski gigant podjął decyzję, że chce kontynuować współpracę z weteranem również w kolejnym sezonie. “Calciomercato” przedstawiło plan, który Milan spróbuje wdrożyć w życie.

Rossoneri nie zamierzają płacić za Walkera pięciu milionów euro. Zamiast tego, przygotowują ofertę na poziomie 1-2 mln euro, licząc, że to przekona Manchester City do sprzedaży. Choć kwota wykupu uwzględniona w umowie nie jest wysoka, Milan i tak chce ją obniżyć.

W tym momencie trudno przewidzieć, czy Anglicy zaakceptują te warunki. Z pewnością Walker na Etihad Stadium już nie wróci, gdyż latem dojdzie tam do prawdziwej rewolucji kadrowej, której celem jest odmłodzenie drużyny.

Walker w tym sezonie uzbierał dla Manchesteru City i Milanu w sumie 30 występów.