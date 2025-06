Marc Andre ter Stegen tego lata najpewniej opuści FC Barcelonę. Bramkarz poprosił swój klub o jasne stanowisko, czy ma miejsce w składzie zespołu. Jeśli nie, to gotowy jest na odejście, o czym donosi serwis "El Nacional".

Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Marc Andre ter Stegen

Ter Stegen gotów opuścić Barcelonę

Marc Andre ter Stegen od kilkunastu dni łączony jest z odejściem z Barceony. Wiele wskazuje na to, że wraz z końcem obecnego sezonu mogła zakończyć się także jego wieloletnia kariera w zespole ze stolicy Katalonii. Wszystko przez fakt, że Hansi Flick oraz Joan Laporta planują zmiany w hierarchii na pozycji bramkarza. Poza tym media donoszą, że coraz bliżej Blaugrany jest nowy bramkarz, który kompletnie miałby pozbawić Niemca szans na grę.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Marc Andre ter Stegen wystąpił do władz Barcelony z jedną, konkretną prośbą. Bramkarz chce się spotkać i porozmawiać wprost o swojej przyszłości oraz jednoznacznie poznać odpowiedź, czy jest miejsce w składzie Barcelony dla niego w kolejnym sezonie. Jeśli nie, to gotowy jest na transfer, a zainteresowany sprowadzaniem jest m.in. AC Milan.

Marc Andre ter Stegen w tym dla Barcelony rozegrał tylko dziewięć spotkań. To przez jego kontuzję, która latem spowodowała, że klub sprowadził Wojciecha Szczęsnego z emerytury. W sumie dla Dumy Katalonii reprezentant Niemiec rozegrał do tej pory 422 mecze. 33-latek ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia bramkarza na 15 milionów euro.

