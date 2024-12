Dani Olmo wkrótce może odejść z Barcelony, a wykorzystać chce to Manchester United. Według "Daily Mail", przedstawiciele Czerwonych Diabłów są już w Hiszpanii i negocjują 26-letnim pomocnikiem.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Manchester United negocjuje transfer Daniego Olmo!

Barcelona w najbliższym czasie może stracić Daniego Olmo. Duma Katalonii ma problem z rejestracją swojej gwiazdy i jak wynika z najnowszych informacji, klub ma tylko cztery dni na znalezienie rozwiązania tej sytuacji. Jeśli to się nie uda, to Dani Olmo będzie mógł odejść z klubu, bowiem stanie się wolnym zawodnikiem. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Tę sytuację wykorzystać chce Manchesteru United, który mocno liczny na rozwiązanie umowy Olmo w Barcelonie i chce go pozyskać do swojego zespołu. Według informacji przekazanych przez dziennikarzy “Daily Mail”, przedstawiciele Manchesteru United są już nawet w Barcelonie i chcą jak najszybciej rozpocząć negocjacje z Danim Olmo, aby zaklepać sobie jego transfer. Byłoby to z pewnością wielkie wzmocnienie Czerwonych Diabłów.

Dani Olmo w tym sezonie rozegrał 15 spotkań, w których zdobył sześć goli i zanotował jedną asystę. Ofensywny pomocnik przez spory czas leczył jednak uraz. Hiszpan trafił do Barcelony w sierpniu tego roku z RB Lipsk za kwotę 55 milionów euro. Podpisał wówczas umowę do końca czerwca 2030 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia 26-latka na 60 milionów euro.

