Nie Disasi, a ktoś inny. Barcelona ma swojego faworyta

FC Barcelona w związku z problemami kadrowymi w defensywie planuje pozyskać nowego obrońcę. W tej sprawie konkretnymi informacjami podzielił się serwis internetowy Sport.es.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona analizuje nową opcję. Media zdradzają kulisy

FC Barcelona obecnie nie może liczyć na takich zawodników jak Andreas Christensen czy Ronald Araujo. W związku z tym władze katalońskiego klubu rozglądają się za alternatywnymi rozwiązaniami. Portal Sport.es wskazał wprost, że Barcelona uważa profil obrońcy Nathana Ake za bardziej pasujący do drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka niż Axela Disasiego z Chelsea.

Holenderski piłkarz ma być optymistycznie nastawiony do planu związanego z transferem do Barcelony. Niemniej jednak całą transakcję może skomplikować Manchester City, który chciałby włączyć Ake do innego transferu lub po prostu sprzedać zawodnika od razu na zasadzie transferu definitywnego. Barcelona natomiast rozważa opcję wypożyczenia obrońcy z możliwością późniejszego wykupu.

Ake trafił do zespołu z Etihad Stadium latem 2020 roku. W trwającym sezonie Holender wystąpił jak na razie w 13 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Nie zdobył w nich ani jednej bramki. Aktualna umowa Ake z Manchesterem City obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Z kolei rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 18 milionów euro.

FC Barcelona jest obecnie liderem ligi hiszpańskiej, mając na koncie 46 punktów. Nad drugim Realem Madryt drużyna Hansiego Flicka posiada cztery oczka przewagi. Pierwsze spotkanie w 2026 roku Blaugrana rozegra 3 stycznia, kiedy to zmierzy się z Espanyolem. Z kolei kilka dni później Barcelona rozpocznie rywalizację w turnieju o Superpuchar Hiszpanii, mierząc się z Athletic Bilbao.