Barcelona zainteresowana bramkarzem z Ligue 1

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lucas Chevalier

Barcelona rozważa sprowadzenie Lucasa Chevaliera

W obliczu poważnej kontuzji kolana, której doznał Marc-Andre ter Stegen, Barcelona zdecydowała się sprowadzić Wojciecha Szczęsnego. Mimo to, miejsce między słupkami na razie zajmuje Inaki Pena. Hiszpańskie media spekulują jednak, że Duma Katalonii planuje sięgnąć po nowego bramkarza już podczas zimowego okienka transferowego.

Według informacji podanych przez serwis “Relevo”, Barcelona poważnie rozważa pozyskanie Lucasa Chevaliera. Transfer ten jednak może być trudny do sfinalizowania, ponieważ 22-letni bramkarz ma ważny kontrakt z Lille aż do 2027 roku, co może znacząco podbić jego cenę. Portal transfermarkt.de wycenia wartość młodego Francuza na 22 mln euro, ale kwota prawdopodobnie wzrośnie w obliczu zainteresowania ze strony silniejszych klubów.

Chevalier jest wychowankiem Lille, a w sezonie 2021/22 został wypożyczony do Valenciennes. W obecnej kampanii rozegrał łącznie 15 spotkań, w których zachował sześć czystych kont. Warto też podkreślić, że Barcelona ma także na oku inną gwiazdę Lille. A mianowicie napastnika Jonathana Davida. Kontrakt reprezentanta Kanady kończy się wraz z zakończeniem tego sezonu. To sprawia, że jest bardziej realistycznym celem transferowym.