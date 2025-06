Barcelona pracuje nad powrotem Messiego! Laporta już zadzwonił

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Barcelona chce powrotu i pożegnania Leo Messiego

Barcelona poinformowała ostatnio, że 10 sierpnia podczas Pucharu Gampera dojdzie do inauguracji nowego Spotify Camp Nou. Będzie to historyczna chwila, która pozwoli na wiele nowych możliwości zespołowi Dumy Katalonii. Jedną z nich ma być pożegnanie Leo Messiego z klubem Piłkarz już jakiś czas temu wysyłał sygnały, że jest gotowy na ostatni taniec w koszulce Barcelony, ale chce to zrobić właśnie na nowym obiekcie.

Z tego powodu Joan Laporta już rozpoczął działania, które mają na celu sprowadzenie Leo Messiego z powrotem do Barcelony. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, prezydent Blaugrany zadzwonił już do ojca gwiazdora, chcą go namówić na wielki pożegnalny mecz Messiego. Chodzi o jedno, konkretne spotkanie. Władze Barcelony chcą się pospieszyć, bowiem ostatnio coraz głośniej mówi się o tym, że Argentyńczyk ma przenieść się do Arabii Saudyjskiej po wygaśnięciu umowy w MLS.

Leo Messi w minionym sezonie rozegrał w sumie 23 mecze, w których zdobył 16 goli oraz zanotował sześć asyst. 38-letni skrzydłowy dla Barcelony rozegrał łącznie 778 spotkań, w których zdobył 672 gole oraz zanotował 303 asysty. To liczby kosmiczne. Obecnie 193-krotny reprezentant Argentyny wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 18 milionów euro, a jego kontrakt z Interem Miami wygasa wraz z końcem grudnia 2025 roku.

