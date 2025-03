Barcelona przedłuży kontrakt ze swoją gwiazdą. To już przesądzone

Barcelona chce przedłużyć pobyt Julesa Kounde na Camp Nou. Jak ujawnia David Bernabeu z dziennika "Sport", boczny obrońca osiągnął porozumienie w sprawie nowego kontraktu, który będzie obowiązywał do 2030 roku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jules Kounde przedłuży umowę do 2030 roku

FC Barcelona jest liderem La Liga, mając tyle samo punktów, co drugi Real Madryt, ale pozostaje z jednym zaległym meczem do rozegrania. Pod wodzą Hansiego Flicka drużyna awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z Borussią Dortmund. W Dumie Katalonii już teraz intensywnie pracują nad zabezpieczeniem przyszłości kluczowych zawodników.

Wedle hiszpańskiego dziennika “Sport”, Blaugrana jest o krok od przedłużenia umowy z Julesem Kounde, który obecnie związany jest z klubem do 2027 roku. Na mocy nowego kontraktu, 26-letni Francuz ma pozostać w stolicy Katalonii aż do 30 czerwca 2030 roku. Piłkarz może liczyć na niewielką podwyżkę.

Co istotne, z powodu bieżących ograniczeń płacowych, oficjalne ogłoszenie przedłużenia kontraktu Kounde nastąpi dopiero latem. W bieżącym sezonie Kounde stał się jednym z kluczowych zawodników drużyny, spędzając na boisku więcej minut niż jakikolwiek inny piłkarz. Francuz rozegrał już 43 mecze, zdobywając trzy bramki i notując osiem asyst. Świetnie współpracuje na prawej flance z Laminem Yamalem.

Jules Kounde trafił do hiszpańskiego giganta w 2022 roku z Sevilli za 50 mln euro. Od tego czasu rozegrał już 131 spotkań w barwach katalońskiego klubu. W reprezentacji Trójkołowych ma na koncie 40 meczów.