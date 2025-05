fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez nietykalny. Atletico nie sprzeda go do Barcelony

Robert Lewandowski w tym sezonie jest najlepszym strzelcem Barcelony. Hansi Flick oraz Joan Laporta są zadowoleni z jego postawy, ale mają również świadomość, w jakim wieku jest Polak. Nie ulega wątpliwościom, że prędzej czy później trzeba będzie go zastąpić, a Ferran Torres do roli podstawowego snajpera raczej się nie nadaje. Z tego względu od miesięcy Blaugrana jest łączona z transferem nowego napastnika, a media spekulują o takich nazwiskach, jak Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Jonathan David czy Julian Alvarez.

Faktycznie to mistrz świata uchodzi za faworyta władz Barcelony. Jego szczególnym zwolennikiem jest Laporta, który docenia zmysł do gry kombinacyjnej oraz wyszkolenie techniczne byłej gwiazdy Manchesteru City. Duma Katalonii nie jest jedyną zainteresowaną nim drużyną, bowiem do działania mają w niedługim czasie przystąpić również giganci Premier League – Liverpool oraz Arsenal.

Dla Atletico Madryt temat odejścia Alvareza nie istnieje. W zeszłym roku ściągnięto go z Manchesteru City za wielkie pieniądze, aby ten stał się absolutną gwiazdą całej drużyny. Wyjście z cienia Erlinga Haalanda wyszło mu na dobre, o czym świadczy zainteresowanie Barcelony czy Liverpoolu. „Mundo Deportivo” potwierdza, że Los Rojiblancos nie rozważą tego lata żadnej oferty za Argentyńczyka.