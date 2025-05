Barcelona traci wyczekiwany transfer. Flick musi szukać dalej

Barcelona traci wyczekiwany transfer bramkarza; Joan Garcia poinformował bowiem, że nie chce trafić do Dumy Katalonii, z czym musi pogodzić się Hansi Flick. Informacje w tej sprawie przekazał Matteo Moretto z "Relevo".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joan Garcia odrzucił transfer do Barcelony

Barcelona w tym okienku transferowym wzmocnić chce praktycznie każdą pozycję w swojej kadrze. Mowa bowiem o zainteresowaniu graczami, którzy mogliby dołączyć do zespołu Hansiego Flicka w ataku, obronie, ale także na pozycji bramkarza. To właśnie tutaj okazać może się, że transfer zastępcy dla Wojciecha Szczęsnego i Marca-Andre ter Stegena będzie bardzo trudny, a przynajmniej w kwestii wymarzonego gracza na tej pozycji przez szkoleniowca Blaugrany.

Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto z „Relevo”, Joan Garcia, a więc bramkarz Espanyolu, który był idealnym wzmocnieniem dla Hansiego Flicka, odmówił transferu do FC Barcelony. Oznacza to, że władze klubu ze stolicy Katalonii będą musiały szukać kolejnego kandydata na nowego golkipera. Sam piłkarz woli trafić do Premier League.

Joan Garcia w tym sezonie rozegrał w sumie dla 14. zespołu ligi hiszpańskiej 38 spotkań, w których zachował czyste konto osiem razy. 24-letni bramkarz całą swoją piłkarską karierę związany jest z zespołem Espanyolu. Kilkukrotny młodzieżowy reprezentant Hiszpanii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 20 milionów euro. Jego umowa z aktualnym klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

