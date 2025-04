Barcelona i Juventus zaczęli rozmowy ws. transferu gwiazdy Serie A

Barcelona i Juventus rozmawiały już z otoczeniem Ademoli Lookmana w sprawie transferu. Według "CaughtOffside" do wyścigu o gwiazdę Atalanty dołączą wkrótce Chelsea, Manchester United i Liverpool.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Lookman na celowniku Barcelony i Juventusu

FC Barcelona rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami Ademoli Lookmana, ale sytuacja wokół napastnika Atalanty robi się coraz bardziej skomplikowana. Po sezonie, w którym zdobył 18 bramek we wszystkich rozgrywkach, zainteresowanie Nigeryjczykiem znacząco wzrosło.

Według “CaughtOffside” Juventus i Napoli także monitorują sytuację Lookmana, ale finansowe ograniczenia Barcelony mogą utrudnić im spełnienie żądań Atalanty, która oczekuje za piłkarza ponad 60 milionów euro. Co więcej, Stara Dama również nawiązała pierwsze kontakty z otoczeniem piłkarza, aby przeanalizować możliwość sprowadzenia go do stolicy Piemontu.

Lookman ma kontrakt ważny do czerwca 2027 roku, jednak włoskie media są przekonane, że opuści Bergamo już po zakończeniu bieżących rozgrywek. Barcelona i Juventus bardzo liczą na pozyskanie zawodnika, ale muszą liczyć się z silną konkurencją.

Chelsea, Manchester United, Liverpool, Newcastle United oraz Arsenal również śledzą postępy napastnika. Według “CaughtOffside” wkrótce również te kluby rozpoczną rozmowy z jego agentami, co dodatkowo podniesie temperaturę transferowej walki.

Lookman ma już doświadczenie z gry w Premier League, reprezentując Everton, Fulham i Leicester City, gdzie zdobył łącznie 11 bramek w 96 występach. W barwach Atalanty znacząco poprawił swoje statystyki, notując 50 trafień w 115 meczach.