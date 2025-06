Barcelona może sprzedać gwiazdę. Obrońca na radarze klubu z Premier League

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gerard Martin na celowniku Wolverhampton

FC Barcelona zakończyła sezon 2024/25 w spektakularnym stylu, zdobywając tryplet pod wodzą Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec nie zamierza spoczywać na laurach i już planuje przebudowę składu. Kilku zawodników wciąż nie ma pewności, co do swojej przyszłości na Camp Nou, a wśród nich znajduje się Gerard Martin.

Lewy obrońca, który trafił do Dumy Katalonii z UD Cornella w 2023 roku, rozegrał solidny sezon. Jego forma nie przeszła bez echa i wzbudził zainteresowanie kilku klubów, w tym przedstawiciela Premier League. Jak informuje Matteo Moretto z portalu Relevo.com, Wolverhampton Wanderers monitoruje sytuację 23-letniego Hiszpana, który może zostać następcą Rayana Ait-Nouriego. Algierczyk jest bliski przenosin do Manchesteru City, co zmusiło ekipę z Molineux Stadium do poszukiwań lewego defensora.

Według doniesień, władze Wolves miały już rozpocząć wstępne rozmowy w sprawie ewentualnego transferu Martina. Niemniej jednak, jakiekolwiek decyzje zapadną dopiero po zakończeniu mistrzostw Europy U-21, w których zawodnik bierze udział z reprezentacją Hiszpanii.

Barcelona nie wyklucza sprzedaży Martina, zwłaszcza że dyrektor sportowy Deco przyznał niedawno, że klub rozważa inne opcje na lewą stronę obrony – m.in. powrót Alejandro Grimaldo oraz do pierwszego zespołu może wskoczyć Jofre Torrents z La Masii. Gerard Martin w trakcie kampanii 2024/25 wystąpił w 42 spotkaniach, wpisał się na listę strzelców w jednym spotkaniu i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt na Camp Nou obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.