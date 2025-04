Barcelona traci cierpliwość! Gwiazdor odrzucił kontrakt i jest na sprzedaż

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Frenkie de Jong może zostać sprzedany

Barcelona latem z całą pewnością przejdzie kilka zmian. Nie od dziś się mówi, że do klubu dołączyć może kilku nowych graczy, a kilku z obecnej drużyny może opuścić zespół. Jednym z nich jest Frenkie de Jong. Środkowy pomocnik w ostatnim czasie negocjował z Barceloną przedłużanie dotychczasowego kontraktu, ale rozmowy nie są po myśli zawodnika. To powoduje, że rośnie szansa wielkiego transferu Holendra.

Według informacji przekazanych przez serwis “Carpetas Blaugranas”, Frenkie de Jong odrzucił propozycję nowego kontraktu ze strony Barcelony. Wszystko przez fakt, że oferta bardzo odbiegała od jego oczekiwań finansowych. To powoduje, że Barcelona być może będzie zmuszona sprzedać pomocnika. To samo źródło informuje bowiem, że Deco nie chce pozwolić, aby de Jong odszedł za darmo i może sprzedać go już tego lata. W tym temacie nawiązał już kontakt z Manchesterem United oraz Chelsea. Jeśli pojawi się oferta w wysokości około 70 milionów euro, to Barcelona ją zaakceptuje.

Frenkie de Jong w tym sezonie rozegrał dla Dumy Katalonii 38 spotkań, w których zdobył w sumie dwa gole oraz zanotował dwie asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia 27-letniego środkowego pomocnik na 45 milionów euro. Obecny kontrakt reprezentanta Holandii wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

