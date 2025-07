Barcelona dostała zapytania z Hiszpanii i Włoch. Chcą ulubieńca Flicka

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona powiedziała „nie”

FC Barcelona znalazła się w centrum zainteresowania innych klubów z powodu Marca Bernala. Wielu trenerów w Europie dostrzega jego potencjał, mimo że dopiero niedawno wrócił do gry po ciężkiej kontuzji kolana. Jednak Flick, który przez kilka tygodni współpracował z Hiszpanem w tamtym roku, ma do niego ogromne zaufanie i widzi w nim przyszłość drużyny.

Niedawne doniesienia wskazują, że klubom z Włoch, Anglii i Hiszpanii bardzo zależy na pozyskaniu tego młodego zawodnika. Na liście chętnych znajdują się między innymi Real Betis i AS Roma, co ujawnił Gianluca Di Marzio. Większość z nich chciałaby wypożyczyć Bernala i dać mu szansę na regularną grę. Jednak Barcelona, a także sam piłkarz, mają inne plany. Ich zdaniem jego miejsce jest w Katalonii.

Hansi Flick nie tylko wspierał młodego zawodnika w trakcie rehabilitacji, ale też po powrocie pokazuje, jak bardzo ceni sobie jego obecność w drużynie. Niemiec wierzy, że dzięki pracy pod jego okiem Bernal stanie się jeszcze lepszym piłkarzem. W planach jest, by pomocnik stopniowo wracał do rytmu meczowego, a jego możliwy udział w meczu o trofeum Joana Gampera będzie uzależniony od postępów w treningach.

Pomocnik Barcelony zyskał na sile i kondycji, co widać przede wszystkim po jego sylwetce. Podczas przygotowań do zeszłego sezonu zrobił wrażenie na wielu obserwatorach. Jego umiejętności w zarządzaniu środkiem pola i zdolność radzenia sobie z presją wyróżniają go na tle rówieśników. W tym momencie Barca jest pewna, że z Bernalem, a także innymi młodymi talentami, jej środek pola ma przed sobą świetlaną przyszłość.