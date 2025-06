Barcelona dostała prośbę od Flicka. Zwrot akcji ws. gwiazdy

Hansi Flick poprosił Barceloną o pozostawienie Andreasa Christensena. Jak podaje El Nacional ma to związek z możliwą sprzedażą Ronalda Araujo.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Christensen zostanie, Araujo odejdzie?

Wszystko wskazuje na to, że Hansi Flick zablokował odejście Andreasa Christensena, choć wcześniej Barcelona podjęła decyzję o sprzedaży defensora. Klub planował zmniejszyć budżet płacowy i pozyskać środki na transfery, ale niemiecki szkoleniowiec chce, aby duński obrońca pozostał w zespole na przyszły sezon.

W ostatnich tygodniach Christensen był łączony z klubami Premier League i Serie A. Również kluby z Arabii Saudyjskiej wyrażały zainteresowanie. Kataloński klub miał zarobić na sprzedaży 29-latka około 15 milionów euro. Jednak obecnie jego sytuacja się zmieniła.

Powodem takiego stanu rzeczy jest możliwe odejście Ronalda Araujo. Blaugrana tego nie wyklucza, a co więcej w pierwszej połowie lipca aktywna będzie klauzula wykupu w wysokości 60 milionów euro. Dlatego Flick chce mieć pewność, że będzie miał do dyspozycji doświadczonego zawodnika do rotacji w linii obrony. Niemiec docenia umiejętności reprezentanta Danii, nawet mimo jego problemów zdrowotnych.

Natomiast klub nie wyklucza odejścia Christensena, jeśli nie dojdzie do innych sprzedaży. Na razie jednak nie zamierzają się go pozbywać. Wszystko wskazuje na to, że jeśli Araujo zostanie sprzedany, Duńczyk będzie niezbędny, żeby utrzymać głębię w składzie.

