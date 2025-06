Barcelona zdecydowała o przyszłości Andreasa Christensena. Jego umowa nie zostanie przedłużona, więc tego lata dojdzie do sprzedaży - twierdzi Javi Miguel.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Christensen na wylocie. Barcelona ma go sprzedać

Barcelona w swoich szeregach kilku piłkarzy, których może pożegnać, tak aby móc przeprowadzać transfery również do klubu. Hansi Flick oraz Deco zdecydowali, że tego lata należy przede wszystkim wzmocnić obsadę bramki oraz lewą stronę ofensywy. Lada moment do zespołu powinien dołączyć Joan Garcia, który w przyszłym sezonie będzie numerem jeden między słupkami. Wiąże się to z prawdopodobnym odejściem Marc-Andre ter Stegena.

Do poważniejszych zmian dojdzie także w innych formacjach. Okazuje się, że Barcelona sprzeda jednego ze swoich środkowych obrońców. Wytypowani zostali Ronald Araujo oraz Andreas Christensen, ale ten pierwszy podpisał niedawno nową umowę i raczej nie planuje opuszczać Katalonii. Duńczyk także najchętniej pozostałby w klubie, ale nie ma on większych szans na regularną grę. Dopiero pod koniec sezonu udało mu się wrócić do zdrowia po bardzo poważnej kontuzji.

W klubie doceniają umiejętności oraz charakter Christensena, ale obawiają się jego kolejnych problemów z kontuzjami. Javi Miguel twierdzi, że zapadła już decyzja o sprzedaży podczas tego lata. Barcelona miała poinformować Duńczyka, że ważna do 2026 roku umowa na pewno nie zostanie przedłużona. Jednocześnie nie chce rozstawać się z nim za darmo, więc jedyna opcja to transfer gotówkowy do innego zespołu.

Do tej pory Christensen był najczęściej łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Jakiś czas temu zgłosiło się po niego Al-Nassr.