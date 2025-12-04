Barcelona dopięła swego. Ulubieniec Flicka zostaje w klubie

Barcelona przez dłuższy czas próbowała sfinalizować rozmowy z obrońcą. Eric Garcia nigdzie się nie wybiera i będzie dalej reprezentował giganta. "Mundo Deportivo" informuje, że podpisał już porozumienie.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Hansi Flick (w środku)

Garcia zostaje. To sukces Barcelony

Barcelona latem pożegnała Inigo Martineza, który wylądował w Arabii Saudyjskiej. Był to spory cios dla Hansiego Flicka, który traktował go jako podstawowego defensora i wymarzonego partnera dla Pau Cubarsiego. Na tym odejściu skorzystał natomiast Eric Garcia, który coraz częściej występuje w środku obrony. Do tej pory głównie zastępował Julesa Kounde na prawej stronie, ale był traktowany wyłącznie jako rezerwowy.

Garcia przeżywa znakomity czas i stał się wręcz ulubieńcem Flicka oraz kibiców. Z powodzeniem może występować na minimum trzech pozycjach – ostatnio był testowany również w środku pola. Wszechstronność to jego podstawowy atut, a rosnąca forma zainteresowała przedstawicieli Paris Saint-Germain. Luis Enrique zdecydował, że chce go mieć u siebie, wykorzystując przy tym fakt wygasającej umowy z Barceloną.

Do transferu jednak nie dojdzie. Hiszpan miał odrzucić propozycję PSG i lada moment Barcelona ogłosi przedłużenie jego umowy. „Mundo Deportivo” ujawnia, że wszystko zostało już podpisane, a w przyszłym tygodniu dojdzie do uroczystości medialnej, podczas której zabrzmi oficjalny komunikat.

Nowy kontrakt Garcii z Barceloną będzie obowiązywał do połowy 2031 roku. To definitywnie zamyka temat jego transferu. W obecnym sezonie 24-latek rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach.