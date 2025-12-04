Barcelona dopięła swego. Ulubieniec Flicka zostaje w klubie

16:27, 4. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona przez dłuższy czas próbowała sfinalizować rozmowy z obrońcą. Eric Garcia nigdzie się nie wybiera i będzie dalej reprezentował giganta. "Mundo Deportivo" informuje, że podpisał już porozumienie.

Hansi Flick (w środku)
Obserwuj nas w
fot. Associated Press Na zdjęciu: Hansi Flick (w środku)

Garcia zostaje. To sukces Barcelony

Barcelona latem pożegnała Inigo Martineza, który wylądował w Arabii Saudyjskiej. Był to spory cios dla Hansiego Flicka, który traktował go jako podstawowego defensora i wymarzonego partnera dla Pau Cubarsiego. Na tym odejściu skorzystał natomiast Eric Garcia, który coraz częściej występuje w środku obrony. Do tej pory głównie zastępował Julesa Kounde na prawej stronie, ale był traktowany wyłącznie jako rezerwowy.

Garcia przeżywa znakomity czas i stał się wręcz ulubieńcem Flicka oraz kibiców. Z powodzeniem może występować na minimum trzech pozycjach – ostatnio był testowany również w środku pola. Wszechstronność to jego podstawowy atut, a rosnąca forma zainteresowała przedstawicieli Paris Saint-Germain. Luis Enrique zdecydował, że chce go mieć u siebie, wykorzystując przy tym fakt wygasającej umowy z Barceloną.

Do transferu jednak nie dojdzie. Hiszpan miał odrzucić propozycję PSG i lada moment Barcelona ogłosi przedłużenie jego umowy. „Mundo Deportivo” ujawnia, że wszystko zostało już podpisane, a w przyszłym tygodniu dojdzie do uroczystości medialnej, podczas której zabrzmi oficjalny komunikat.

Nowy kontrakt Garcii z Barceloną będzie obowiązywał do połowy 2031 roku. To definitywnie zamyka temat jego transferu. W obecnym sezonie 24-latek rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
FC Barcelona zagięła parol na gwiazdę Premier League
Hansi Flick
Dobre informacje dla Barcelony. Flick znów ma komfort wyboru
Marcus Rashford
Barcelona nie wie, czy wykupi Rashforda. Inny gigant zaciera ręce