Barcelona dogadała się z piłkarzem. Weteran opuszcza giganta

Barcelona osiągnęła porozumienie w sprawie rozwiązania kontraktu z Oriolem Romeu - donosi stacja "RAC1". 33-latek od dłuższego czasu nie znajdował się w planach Hansiego Flicka.

FC Barcelona rozpoczęła obecny sezon La Liga od dwóch zwycięstw. W pierwszym meczu Katalończycy pewnie pokonali RCD Mallorca (3:0), a w kolejnym spotkaniu ograli Levante (3:2), mimo że do przerwy przegrywali dwoma bramkami. Jednak sukcesy na boisku nie idą w parze klubowymi finansami. Od kilku tygodni klub zmaga się z problemami związanymi z rejestracją wszystkich piłkarzy. Dotychczas udało się zarejestrować Joana Garcię i Marcusa Rashforda, natomiast wciąż czeka na swoją kolej Wojciech Szczęsny.

Jak informuje „RAC1”, Duma Katalonii osiągnęła pełne porozumienie z Oriolem Romeu w sprawie rozwiązania jego kontraktu. 33-letni defensywny pomocnik opuści klub przed końcem umowy, która miała wygasnąć w 2026 roku.

Romeu trafił do Barcelony w 2023 roku z Girony i miał zastąpić Sergio Busquetsa, który wybrał grę w MLS u boku Leo Messiego w Interze Miami. Początkowo występy Hiszpana były obiecujące, jednak z czasem doświadczony pomocnik zaczął znikać w cieniu innych zawodników.

Po objęciu drużyny przez Hansiego Flicka w ubiegłym sezonie, Romeu został wypożyczony do Girony. Po powrocie tego lata otrzymał jasny komunikat, że nie wchodzi w plany szkoleniowca na nowy sezon. Odejście Hiszpana stało się nieuniknione, zwłaszcza że Romeu nie wziął udziału w przedsezonowym tournee po Azji z resztą drużyny.

Odejście Romeu, w połączeniu z niedawnym wypożyczeniem Inakiego Peny do Elche, pozwoli Barcelonie uwolnić około 4 milionów euro w ramach zasad finansowego fair play. Dzięki temu Katalończycy będą mogli zarejestrować pozostałych zawodników przed nadchodzącym meczem La Liga z Rayo Vallecano.