Fermin Lopez może zaakceptować ofertę Chelsea
Barcelona otrzymała już oficjalną ofertę do zespołu Chelsea, której przedmiotem jest Fermin Lopez. Hiszpański gwiazdor został wyceniany przez The Bules na 50 milionów euro i taka propozycja leży na stole Dumy Katalonii. Wydaje się jednak, że klub z Camp Nou będzie chciał wynegocjować jeszcze nieco więcej, mówi się nawet o 70 milionów euro. Z pewnością będą więc trwać zaawansowane rozmowy pomiędzy klubami.
Szczególnie, że Fermin Lopez nie mówi „nie” transferowi do Chelsea. Według informacji, które przekazał Adria Albets z „Que T’hi Jugues”, źródła bliskie ofensywnemu pomocnikowi przekazują, że Fermin poważnie rozważa ofertę zespołu z Premier League. Wkrótce ma podjąć ostateczną decyzję, czy chce zostać w Barcelonie, czy jednak woli spróbować swoich sił w najmocniejszej lidze świata.
W obecnym sezonie Fermin Lopez rozegrał raptem jedno spotkanie, a dokładnie tylko 45 minut. 22-letni Hiszpan w minionej kampanii jednak wystąpił w 46 spotkaniach i zdobył w nich osiem goli oraz zanotował 10 asyst. Ofensywny pomocnik na koncie ma także dwa występy w reprezentacji Hiszpanii. Serwis „Transfermarkt” wycenia Fermina aktualnie na 50 milionów euro.
