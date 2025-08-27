Barcelona otrzymała ofertę od Chelsea za Fermina Lopeza. The Blues oferują 50 milionów euro, ale decyzja należy przede wszystkim do gwiazdora. Ten poważnie ją rozważa, o czym donosi Adria Albets z "Que T'hi Jugues".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Fermin Lopez może zaakceptować ofertę Chelsea

Barcelona otrzymała już oficjalną ofertę do zespołu Chelsea, której przedmiotem jest Fermin Lopez. Hiszpański gwiazdor został wyceniany przez The Bules na 50 milionów euro i taka propozycja leży na stole Dumy Katalonii. Wydaje się jednak, że klub z Camp Nou będzie chciał wynegocjować jeszcze nieco więcej, mówi się nawet o 70 milionów euro. Z pewnością będą więc trwać zaawansowane rozmowy pomiędzy klubami.

Szczególnie, że Fermin Lopez nie mówi „nie” transferowi do Chelsea. Według informacji, które przekazał Adria Albets z „Que T’hi Jugues”, źródła bliskie ofensywnemu pomocnikowi przekazują, że Fermin poważnie rozważa ofertę zespołu z Premier League. Wkrótce ma podjąć ostateczną decyzję, czy chce zostać w Barcelonie, czy jednak woli spróbować swoich sił w najmocniejszej lidze świata.

W obecnym sezonie Fermin Lopez rozegrał raptem jedno spotkanie, a dokładnie tylko 45 minut. 22-letni Hiszpan w minionej kampanii jednak wystąpił w 46 spotkaniach i zdobył w nich osiem goli oraz zanotował 10 asyst. Ofensywny pomocnik na koncie ma także dwa występy w reprezentacji Hiszpanii. Serwis „Transfermarkt” wycenia Fermina aktualnie na 50 milionów euro.

