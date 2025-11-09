Barcelona chce zawodnika Liverpoolu. To wymarzony cel transferowy

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ryan Gravenberch na celowniku Barcelony

FC Barcelona w La Liga traci obecnie pięć punktów do liderującego Realu Madryt, który powiększył przewagę po zwycięstwie w ostatnim El Clasico. Hansi Flick jasno wskazuje, że klub potrzebuje wzmocnienia w środku pola i chce pozyskać defensywnego pomocnika, który naprawi błędy w tej strefie boiska.

Kataloński gigant ponownie włączył się do wyścigu o Ryana Gravenbercha z Liverpoolu, o czym informuje Fichajes.net. Barcelona uważa 23-letniego Holendra za kluczowego zawodnika w przebudowie środka pola i uczyniła go jednym z priorytetów w letnim oknie transferowym.

Według doniesień, cena zawodnika nie została jeszcze ujawniona, ale jego wartość rośnie po udanym sezonie na Anfield. Dział sportowy Barcelony uważnie analizuje sytuację Gravenbercha i jego potencjalną rolę w drużynie. Holender imponuje jakością techniczną, wszechstronnością i zdolnością do gry w różnych ustawieniach. Serwis Transfermark.de wycenia pomocnika na kwotę 90 mln euro.

Osoby bliskie zawodnikowi podkreślają, że choć Gravenberch czuje się komfortowo w Anglii, ale kusi go możliwość realizacji marzenia w Barcelonie. Reprezentant Holandii trafił na Anfield w 2023 roku z Bayernu Monachium za 40 milionów euro. Były zawodnik Ajaxu Amsterdam w bieżącym sezonie rozegrał 11 meczów, zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.