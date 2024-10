dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rozpoczyna walkę o pomocnika Arsenalu

Barcelona tego lata była dość pasywna na rynku transferowym. Można powiedzieć, że z poważnych wzmocnień do klubu dołączył tylko Dani Olmo. Poza tym nawet transfer Wojciecha Szczęsnego był wymuszony, bowiem kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Niemiec wypadł do końca sezonu i to właśnie Polak zajął jego miejsce.

Niemniej trzeba powiedzieć, że w porównaniu do innych zespołów w Europie, Barcelona w kwestii transferowej wypada bardzo blado. Związane jest to głównie z ogromnymi problemami finansowymi Dumy Katalonii. Z tego też powodu również najbliższe okienko oraz lato będą dość mizerne jeśli chodzi o spektakularność ruchów do klubu. Okazuje się jednak, że Joan Laporta oraz Deco chcą luki w sowim składzie zastąpić poprzez wolne transfery.

Jednym z takich graczy może być Thomas Partey. Według informacji przekazanych przez “Relevo”, Barcelona byłaby zainteresowana pozyskaniem tego pomocnik, bowiem w czerwcu 2025 roku wygasa jego umowa z Arsenalem. Tym samym już w zimie będzie mógł podpisać kontrakt z nowym klubem. Rozmowy są jednak na wstępnym etapie. 31-letni Ghańczyk w tym sezonie rozegrał dziewięć spotkań dla Kanonierów, w sumie ma ich 124. W przeszłości blisko 200 razy reprezentował barwy Atletico Madryt. “Transfermarkt” wycenia go na 18 milionów euro.

