FC Barcelona nadal poszukuje wzmocnień pośród potencjalnych wolnych zawodników. Marcelo Brozović wciąż nie przedłużył kontraktu z Interem Mediolan i latem może zmienić klub za darmo. Duma Katalonii oferuje Chorwatowi lepsze warunki niż mistrzowie Włoch, licząc, że doświadczony pomocnik trafi na Camp Nou.

Kontrakt Marcelo Brozovicia z Interem Mediolan wygasa wraz z końcem czerwca

Chorwat wciąż nie podpisał nowej umowy z mistrzami Włoch, choć negocjacje trwają już od dłuższego czasu

Duma Katalonii oferuje pomocnikowi pięcioletnią umowę wartą osiem milionów za rok. Zarówno pod względem długości, jak i wysokości kontraktu jest to korzystniejsza propozycja niż ta płynąca z Mediolanu

Barcelona chce wykorzystać okazję i sprowadzić wicemistrza świata za darmo

FC Barcelona wciąż kontynuuje swoją drogę do odzyskania równowagi finansowej. Póki co Mateu Alemany i jego podwładni wciąż poszukują na rynku okazji, czyli graczy z kończącymi się kontraktami, mogącymi jednocześnie podnieść poziom sportowy Dumy Katalonii. Jednym z takich graczy jest Marcelo Brozović.

Umowa Chorwata z Interem Mediolan obowiązuje zaledwie do 30 czerwca. Oznacza to, że pomocnik już może negocjować z nowym pracodawcą. Póki co, 29-latek rozmawia ze swoim obecnym klubem. Początkowo w Mediolanie panował optymizm w sprawie jej przedłużenia, ale Brozović zwleka ze złożeniem ostatecznego podpisu.

Tę niepewność chce wykorzystać Barcelona. Katalończycy zamierzają skusić pomocnika lepszymi warunkami umowy. Blaugrana oferuje bowiem pięcioletni kontrakt z zarobkami opiewającymi na osiem milionów za rok. Inter proponuje jedynie czteroletnią umowę, wartą sześć milionów rocznie.

Nerazzurri wciąż wierzą, że są w stanie przekonać Chorwata do pozostania na San Siro. Propozycja przeprowadzki do stolicy Katalonii z pewnością jest jednak kusząca dla pomocnika.

Brozović jest fundamentalnym zawodnikiem drużyny Simone Inzaghiego. Rozegrał 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

